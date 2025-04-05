В фонде «Родина» рассказали об обращениях семей участников СВО, которые столкнулись с аферистами

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Комментарии
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Eduard
А у них что ума нет?Звонят незнакомые люди,с разных телефонов просто шлите их на хрен как я!
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