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МОСИНФОРМ

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Облачная погода, дождь и до плюс 18 ожидаются в столичном регионе 13 октября

Облачная погода, дождь и до плюс 18 ожидаются в столичном регионе 13 октября

Во вторник, 13 октября, в столице воздух прогреется до 11–13 градусов. В Подмосковье ожидается от 9 до 14 градусов тепла, при этом на востоке региона температура достигнет плюс 18.

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