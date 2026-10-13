Облачная погода, дождь и до плюс 18 ожидаются в столичном регионе 13 октября

Во вторник, 13 октября, в столице воздух прогреется до 11–13 градусов. В Подмосковье ожидается от 9 до 14 градусов тепла, при этом на востоке региона температура достигнет плюс 18.
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