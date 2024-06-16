Хинштейн: многим придется ответить погонами за захват заложников в СИЗО-1

Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону стал возможен из-за проблем в самой системе ФСИН. Поэтому многим сотрудникам придется ответить погонами, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии