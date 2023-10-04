В кинотеатре «Аврора» состоится премьера фильма-победителя Каннского кинофестиваля «Анатомия падения»

7 октября в кинотеатре «Аврора» состоится премьера фильма «Анатомия падения», обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля этого года, мировая премьера фильма сопровождалась 10-минутной овацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии