Что случилось ночью, 28 марта 2024 года

Президент России Владимир Путин встретился с военными летчиками в Тверской области. Глава государства прокомментировал поставки самолетов F-16 на Украину, сообщения о войне РФ и НАТО, а также прочие актуальные вопросы.
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