Алаудинов: солдаты ВСУ сбили дрон в Курской области, но упал он на них

Апти Алаудинов, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат", генерал-майор рассказал, что украинские солдаты неудачно сбили российских беспилотник в Курской области.
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