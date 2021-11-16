Водяной олень: Нормальные олени дерутся рогами, а саблезубые дерутся с помощью длинных клыков!

Иногда кажется, что все интересные животины канули в лету вместе с ледниковым периодом. Но поверьте, на планете до сих пор полно странного зверья! Взять, хотя бы, привычного нам жирафа: семиметровая лошадь в пятнышко.
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