Книга животных

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Водяной олень: Нормальные олени дерутся рогами, а саблезубые дерутся с помощью длинных клыков!

Водяной олень: Нормальные олени дерутся рогами, а саблезубые дерутся с помощью длинных клыков!

Иногда кажется, что все интересные животины канули в лету вместе с ледниковым периодом. Но поверьте, на планете до сих пор полно странного зверья! Взять, хотя бы, привычного нам жирафа: семиметровая лошадь в пятнышко.

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