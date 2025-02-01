США заключили контракт на продление службы ядерных баллистических ракет

Пентагон заключил контракт на продление службы баллистических ракет Trident II США заключили контракт объемом 383 миллиона долларов с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin для продления службы ядерных баллистических ракет для подводных лодок Trident II.
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