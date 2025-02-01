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США заключили контракт на продление службы ядерных баллистических ракет

США заключили контракт на продление службы ядерных баллистических ракет

Пентагон заключил контракт на продление службы баллистических ракет Trident II США заключили контракт объемом 383 миллиона долларов с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin для продления службы ядерных баллистических ракет для подводных лодок Trident II.

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