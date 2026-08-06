«Джентльмена года»-1994 пришлось уводить в подтрибунное помещение сотрудникам «Уфы»

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Первая Лига Pari. Матчи 4-го тура Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе и его ассистент Фёдор Щербаченко дружно продемонстрировали молодым игрокам своего клуба, как не нужно вести себя на футбольном матче.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии