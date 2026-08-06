«Джентльмена года»-1994 пришлось уводить в подтрибунное помещение сотрудникам «Уфы»

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Первая Лига Pari. Матчи 4-го тура Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе и его ассистент Фёдор Щербаченко дружно продемонстрировали молодым игрокам своего клуба, как не нужно вести себя на футбольном матче.