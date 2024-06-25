«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в седьмом матче финальной серии и завоевала Кубок Стэнли

«Флорида Пантерз» впервые в истории завоевала Кубок Стэнли. Ранним утром 25 июня в Санрайзе (штат Флорида, США) завершился седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз».
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