Михаил Дмитриев Представьте: вы стоите на берегу реки, которая кормила и поила целые народы на протяжении тысячелетий, — и видите перед собой не воду, а растрескавшееся дно, песчаные косы и ржавые остовы военных кораблей, пролежавших на глубине почти восемь десятилетий.
Такого Европа не видела 100 лет. Катастрофа, которую не ждали. Чем это закончится?
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Александр Бабин
Неужели ещё в этом до сих пор не обвинили Россию
вот если бы в Гейропе выпал град-был бы Путин виноват !!
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1 м.
Vadim Shabunia
Они собираются в новый военный поход на Россию, надеюсь что Господь пошлет им все казни египетские! Они уже вряд ли одумаются
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1 м.
Владимир Фердман
Германия да и вся европа поднимут цены на товары и у нас опять не успеют индексировать пенсии и заработные платы. А погода она на севере делается
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1 м.
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