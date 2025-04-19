Сдержать невозможно: боец ВСУ рассказал о «табунах» солдат ВС РФ, идущих с перевесом 12 к 1 Ирина Валькова18 апреля 2025 года украинский военный с позывным «Юдж» рассказал о критической ситуации на фронте в зоне специальной военной операции (СВО), подчеркивая, что российская армия продолжает наступление с каждым днем, увеличивая численное преимущество и усложняя задачу для сил ВСУ.