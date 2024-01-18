Evofenedex: доставка контейнера из Китая в Европу подорожала в четыре раза

Советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде заявил РИА Новости, что стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря выросла в четыре раза из-за нападений йеменских хуситов на суда.