Обходят Белгород, Дагестан, Чечня: Омская область остается девятой в рейтинге регионов с самой большой миграционной убылью.
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Обходят Белгород, Дагестан, Чечня: Омская область остается девятой в рейтинге регионов с самой большой миграционной убылью.