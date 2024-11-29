Эксперты объяснили, почему курс рубля и дальше будет неизбежно снижаться

Фундаментально обоснованный уровень курса сейчас находится в районе 100 рублей за доллар Финансисты считают, что ситуацию с курсом рубля по отношению к доллару, евро и юаню можно назвать валютным кризисом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии