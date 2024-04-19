Какие странные вещи произойдут с первыми людьми, поселившимися на Марсе? Максим МорозовКогда мы рассматриваем возможность колонизации новой планеты, Марс автоматически выходит на первый план как самый вероятный кандидат.
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