Медвежий угол
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Медвежий угол

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Абхазы обнаглели, или успели Западу продаться?

Абхазы обнаглели, или успели Западу продаться?

Виктор Анисимов Многие сейчас задаются вопросом почему Абхазия повесила в своём государственном музее портрет террориста Шамиля Басаева возвеличив его до статуса "героя Абхазии", и упорно отказывается его убрать не смотря на то что полностью находится на содержании России.

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Комментарии
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Alex Nемо
В уркаине тоже начинали с признания бандеры национальным хероем. Так что куда идёт движение даже гадать не нужно...
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9 час.
М
ММ
Селекцию абхазских мандаринов производили во ВНИИЧСК (Чаеводческих и Садоводческих Культур) в Новом Афоне. Мандарины были размером в два кулака, апельсины размером в небольшой арбуз. Сестра бабушки там работала. Потом грузины обстреляли эти плантации из Градов. Сейчас там обгоревшие эвкалипты и джунгли.
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3 час.
александр почекунин
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1 час.

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