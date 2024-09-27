Абхазы обнаглели, или успели Западу продаться?

В уркаине тоже начинали с признания бандеры национальным хероем. Так что куда идёт движение даже гадать не нужно...

М

ММ

Селекцию абхазских мандаринов производили во ВНИИЧСК (Чаеводческих и Садоводческих Культур) в Новом Афоне. Мандарины были размером в два кулака, апельсины размером в небольшой арбуз. Сестра бабушки там работала. Потом грузины обстреляли эти плантации из Градов. Сейчас там обгоревшие эвкалипты и джунгли.