Табун лошадей в Алтайском крае расстреляли из мести, считает местный депутат

В Алтайском крае неизвестные расстреляли более 50 лошадей с жеребятами. Председатель комитета по аграрной политике регионального Законодательного собрания Сергей Серов считает, что это преступление было совершено из мести, передает РИА «Новости».
В Алтайском крае неизвестные расстреляли более 50 лошадей с жеребятами. Председатель комитета по аграрной политике регионального Законодательного собрания Сергей Серов считает, что это преступление было совершено из мести, передает РИА «Новости».
Свежие комментарии