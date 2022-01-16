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Табун лошадей в Алтайском крае расстреляли из мести, считает местный депутат

Табун лошадей в Алтайском крае расстреляли из мести, считает местный депутат

В Алтайском крае неизвестные расстреляли более 50 лошадей с жеребятами. Председатель комитета по аграрной политике регионального Законодательного собрания Сергей Серов считает, что это преступление было совершено из мести, передает РИА «Новости».

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