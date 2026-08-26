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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ральф Шумахер: «На данный момент Пиастри превратился во второго номера. Но сезон длинные, все может измениться»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о текущем статусе Оскара Пиастри . Шумахер считает, что в данный момент Пиастри явно уступает в скорости своему напарнику Ландо Норрису , и временно является вторым номером « Макларена ».

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