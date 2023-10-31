В столице стало меньше на один объект незавершенного строительства

В Троицке в микрорайоне «В» демонтирован объект незавершенного строительства — Очистные сооружения ливнестока, территория приведена в порядок сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
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