Championship League 2024: Марк Селби выиграл 3 Группу, а Кайрен Уилсон сделал максимум

Марк Селби обеспечил себе выход в Группу победителей турнира Championship League 2024 в Лестере, победив защищающегося Чемпиона Джона Хиггинса в тот день, когда Кайрен Уилсон вписал себя в историю снукера, сделав максимум, сообщает WST Марк Селби (фото: WST) Новости Championship League 2024 (пригласительный) Championship League 2024 (пригласительный).