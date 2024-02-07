Championship League 2024: Марк Селби выиграл 3 Группу, а Кайрен Уилсон сделал максимум

Марк Селби обеспечил себе выход в Группу победителей турнира Championship League 2024 в Лестере, победив защищающегося Чемпиона Джона Хиггинса в тот день, когда Кайрен Уилсон вписал себя в историю снукера, сделав максимум, сообщает WST Марк Селби (фото: WST) Новости Championship League 2024 (пригласительный) Championship League 2024 (пригласительный).
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