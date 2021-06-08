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    Ты что ДУРА??? Беги на Х от него! И чем раньше, тем лучше! Но в молодом возрасте ТАКОГО токсикоза точно не бывает!)))...Нет доверия к мужу

Предательство любимого

Предательство любимого

Жили мы с молодым человеком уже года три. Оба работали. Подали заявление в загс. Через месяц должны были расписаться.

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Лариса Сергеевна
Подруга что хотела, то и получила
Наталья Кадирова
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Благодарите Бога, что отвёл вас от этого ублюдка. А ваше счастье вас найдёт.
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Интересно, а на что рассчитывал мужчина, предложивший всё начать сначала? Что найдётся такая дурочка, которая услышав, как он со своей любовницей всячески над почти что женой насмехаются и унижают, простит их обоих и пойдёт под венец с предателем? Ну знаете, это уж совсем надо отморозком быть. Каждый получил, что хотел - подружка мужа, мужчина - кучу проблем. Всё честно.
alla сираева
Это ж какого иудушку БОГ с дороги убрал ...Неслыханная удача...!

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