Как я продлеваю жизнь автомобильным шинам: личный опыт и инженерные хитрости

Мало кто задумывается, насколько сильно состояние колёс влияет на повседневную безопасность. Шины — это единственная точка контакта машины с дорогой, и от их исправности зависит тормозной путь, устойчивость в поворотах и поведение автомобиля в дождь или гололёд.