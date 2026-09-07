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proavto21

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Как я продлеваю жизнь автомобильным шинам: личный опыт и инженерные хитрости

Как я продлеваю жизнь автомобильным шинам: личный опыт и инженерные хитрости

Мало кто задумывается, насколько сильно состояние колёс влияет на повседневную безопасность. Шины — это единственная точка контакта машины с дорогой, и от их исправности зависит тормозной путь, устойчивость в поворотах и поведение автомобиля в дождь или гололёд.

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