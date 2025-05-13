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Суд отказал Чубайсу в снятии ареста с активов. Впрочем, он избавился от всей российской недвижимости

Суд отказал Чубайсу в снятии ареста с активов. Впрочем, он избавился от всей российской недвижимости

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство бывшего председателя правления АО "Роснано", экс-спецпредставителя Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, который просил о снятии обеспечительного ареста со своих счетов и имущества в России.

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