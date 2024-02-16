Собянин рассказал, как улучшится качество жизни 30 миллионов жителей регионов, где пройдет ВСМ между Москвой и Петербургом

Мэр столицы отметил, что будут созданы десятки тысяч новых рабочих местКачество жизни более чем 30 миллионов жителей регионов России, где пройдет высокоскоростная железная магистраль (ВМС-1) между Москвой и Санкт-Петербургом, существенно улучшится, заявил мэр столицы Сергей Собянин.