Михаил Шеремет: Чехия потратила больше денег на закупку российской нефти и газа, чем на поддержку Украины, — Politico

Чехия потратила больше денег на закупку российской нефти и газа, чем на поддержку Украины, — PoliticoАналитики обнаружили, что Чехия потратила более €7 млрд на российскую нефть и газ — более чем в 5 раз больше, чем €1,29 млрд, которые она выделила в качестве помощи Украине.