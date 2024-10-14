Михаил Шеремет: Чехия потратила больше денег на закупку российской нефти и газа, чем на поддержку Украины, — Politico

Чехия потратила больше денег на закупку российской нефти и газа, чем на поддержку Украины, — PoliticoАналитики обнаружили, что Чехия потратила более €7 млрд на российскую нефть и газ — более чем в 5 раз больше, чем €1,29 млрд, которые она выделила в качестве помощи Украине.
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