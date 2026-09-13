До 14 увеличилось число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Нижнекамск

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск увеличилось до 14. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба главы Татарстана.
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