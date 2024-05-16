На Смоленщине стартовала проверка условий проживания одиноких пожилых людей

Ранее Василий Анохин отреагировал на случай пренебрежительного отношения к пожилому человеку в Хиславичском районе и потребовал составить социальные паспорта для отдельных категорий граждан Проверки условий проживания одиноких пожилых людей стартовали в районах Смоленской области.
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