Это ужасно – проснуться субботним утром под теплым одеялком, а потом вдруг каааак вспомнить, что сегодня еще рабочий день🙈 Нужно срочно заряжаться радостями.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Это ужасно – проснуться субботним утром под теплым одеялком, а потом вдруг каааак вспомнить, что сегодня еще рабочий день🙈 Нужно срочно заряжаться радостями.