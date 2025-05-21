Комбат ВСУ рассказал правду о Курском направлении: «Нас пытаются стереть»

«В Курской области и на украинско-российской границе, столкнулся с заданиями, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь… Это происходило неоднократно, без учета предыдущего трагического опыта», — приводит слова командира издание «Страна.