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Льготное подключение к электросетям в Хабаровском крае: для кого программа?

Льготное подключение к электросетям в Хабаровском крае: для кого программа?

В Хабаровском крае активно реализуется программа льготного технологического присоединения к электросетям, позволяющая социально незащищённым категориям граждан получить доступ к электроэнергии на выгодных условиях.

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