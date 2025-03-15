Льготное подключение к электросетям в Хабаровском крае: для кого программа?

В Хабаровском крае активно реализуется программа льготного технологического присоединения к электросетям, позволяющая социально незащищённым категориям граждан получить доступ к электроэнергии на выгодных условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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