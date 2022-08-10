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Где смотреть «Фрайбург» – «Боруссия Дортмунд» в Казахстане 13 августа

«Фрайбург» сыграет с «Боруссией Дортмунд» во 2-м туре Бундеслиги. Матч начнется 13 августа в 00:30 по Нур-Султану.

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