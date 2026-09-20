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Орловская власть двояко работает над экологизацией общественного транспорта

Орловская власть двояко работает над экологизацией общественного транспорта

Одной из стратегических задач Орловщины до 2030 года региональная власть назвала экологизацию транспортной сферы.

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