Как уводят аккаунты от Госуслуг и других важных сервисов

Мошенники ведут активную деятельность. Ученые записи пользователей в различных сервисах находятся в постоянной опасности – жулики могут получить к ним доступ если их хозяева будут доверчивыми и потеряют бдительность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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