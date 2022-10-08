Вечерняя Москва

17 528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Патриот Патриот
    Похоже, скоро нечего жрать будетДепутат Госдумы в...
  • Виктор Гармашов
    Предлагаю собирать госдумовские бригады для сельхоз работ. Пример самоотверженного труда избранников народа должен за...Депутат Госдумы в...
  • Лидия Курзаева
    ..Ванги, она предсказывала завершение боевых действий на Донбассе в этом году, а также что уже с октября «все будет п...«Подходим к точке...

Ефимов: Завод по выпуску техоборудования появится в Троицком административном округе

Ефимов: Завод по выпуску техоборудования появится в Троицком административном округе

В Троицком административном округе инвестор построит завод по выпуску технологического оборудования. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх