Ефимов: Завод по выпуску техоборудования появится в Троицком административном округе

В Троицком административном округе инвестор построит завод по выпуску технологического оборудования. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Троицком административном округе инвестор построит завод по выпуску технологического оборудования. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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