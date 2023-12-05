Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

Министерство финансов России выступило с предложением повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке с нынешних 20% от стоимости жилья до 30%, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Интерфакс".
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