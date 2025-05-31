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Губернатор Брянской области уточнил число жертв при обрушении моста на поезд

Губернатор Брянской области уточнил число жертв при обрушении моста на поезд

Жертвами обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области стали семь человек, их число уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

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