Кулеба оценил выходку Шольца в адрес Венгрии на встрече лидеров ЕС

Предложение канцлера ФРГ Олафа Шольца венгерскому премьеру Виктору Орбану выйти за кофе во время обсуждения плана о начале переговоров по вступлению Украины в состав Евросоюза войдет в историю и станет хорошим рождественским подарком от Германии.
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