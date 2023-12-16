Кулеба оценил выходку Шольца в адрес Венгрии на встрече лидеров ЕС

Предложение канцлера ФРГ Олафа Шольца венгерскому премьеру Виктору Орбану выйти за кофе во время обсуждения плана о начале переговоров по вступлению Украины в состав Евросоюза войдет в историю и станет хорошим рождественским подарком от Германии.