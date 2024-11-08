Путин заявил о двух окруженных группировках ВСУ под Купянском

Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что на купянском направлении в окружение российских войск попали две группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью 10 тысяч и 5 тысяч военных.