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Путин заявил о двух окруженных группировках ВСУ под Купянском

Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что на купянском направлении в окружение российских войск попали две группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью 10 тысяч и 5 тысяч военных.

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