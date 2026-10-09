На Кубани полиция и казаки задержали мужчину, нападавшего с ножом на женщин

В Краснодарском крае сотрудники полиции, казаки и неравнодушные граждане задержали мужчину, нападавшего на женщин с ножом.
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