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Пугачёва захотела спеть в Киеве – депутат Журавлёв призвал признать певицу иноагентом

Пугачёва захотела спеть в Киеве – депутат Журавлёв призвал признать певицу иноагентом

  На фестивале в Латвии на вопрос украинских СМИ спеть в Киеве певица ответила утвердительно.

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Комментарии
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Андрей
ей петь только в сортире- &quot;Занято&quot;😀
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1 м.