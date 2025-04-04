Нарастил прибыль на 19,2%: "Владивостокский морской торговый порт" раскрыл секреты преуспевания в ушедшем году

Крупнейший стивидор Владивостока оказался в чистом плюсе на 22,8 миллиарда рублей.ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входящая в группу FESCO) в 2024 году заработало чистую прибыль по РСБУ на сумму 22,8 млрд рублей.