Массовое сэппуку для стариков: Экономист предложил кардинально решить проблему выплаты пенсий в Японии

Экономист Ясуке Нарита предложил кардинальный способ, который, по его мнению, позволит решить проблему выплаты пенсий в Японии: все пожилые люди должны совершить сэппуку, чтобы снизить нагрузку на систему соцобеспечения страны.
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