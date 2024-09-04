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Царьград

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Массовое сэппуку для стариков: Экономист предложил кардинально решить проблему выплаты пенсий в Японии

Массовое сэппуку для стариков: Экономист предложил кардинально решить проблему выплаты пенсий в Японии

Экономист Ясуке Нарита предложил кардинальный способ, который, по его мнению, позволит решить проблему выплаты пенсий в Японии: все пожилые люди должны совершить сэппуку, чтобы снизить нагрузку на систему соцобеспечения страны.

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