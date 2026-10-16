В кинотеатрах — фильм-портет «Четыре жизни Петра Мамонова» Павла Лунгина, освещающего перипетии творческой биографии великого артиста, ушедшего пять лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Чудесная воодушев...
- В Саранске открыл...
- Эрмитаж получил в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым