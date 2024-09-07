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На разбивших изображение Ленина и советскую звезду общественников составили протоколы

В Одесской области полиция составила административные протоколы на общественников Демьяна Ганула и Егора Доровских, которые разбили изображение вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и советскую звезду, расположенных на площади в Одессе.

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