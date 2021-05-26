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Сенсационный русский герой в плей-офф НХЛ! Яков Тренин оформил дубль

Сенсационный русский герой в плей-офф НХЛ! Яков Тренин оформил дубль

Getty Images21 матч провел за питерский СКА в нынешнем сезоне нападающий Яков Тренин. Уроженец челябинска, дожидаясь старта сезона в НХЛ, поддержал форму в России, что дало Тренину возможность провести свой лучший, к данному моменту, год за океаном.

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