Сенсационный русский герой в плей-офф НХЛ! Яков Тренин оформил дубль

Getty Images21 матч провел за питерский СКА в нынешнем сезоне нападающий Яков Тренин. Уроженец челябинска, дожидаясь старта сезона в НХЛ, поддержал форму в России, что дало Тренину возможность провести свой лучший, к данному моменту, год за океаном.