Синоптик Позднякова: к выходным в Москву вернется жаркая летняя погода

Погода в Москве во второй половине недели начнет улучшаться, температура воздуха будет расти. К выходным в столицу вернется жара, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
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