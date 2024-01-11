Минфин РФ хочет увеличить поступления в федеральный бюджет от лотерей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники в ведомстве В частности, предлагается собирать с операторов лотерей не 10% разницы между суммой доходов и объемом призового фонда, а 5% от всей выручки за отчетный квартал, начиная с 1 января 2025 года.