ВСУ уличили в использовании психоделиков для повышения эффективности в бою

На Украине идут исследования полученного с помощью США психоделика ибогаина для повышения эффективности военных ВСУ на поле боя, сообщили в издании Intercept со ссылкой на письмо украинского военного психолога.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии