Украина десятки раз атаковала российские регионы за ночь. Есть жертвы

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 38 беспилотников над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областями.
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